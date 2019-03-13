Gökçe'den Salihli'de "Sevgi Evleri" projesi

Salihli Bağımsız Belediye Başkan adayı Ertan Gökçe, Salihli için hazırladığı "Sevgi Evleri ve Sevgi Mağazaları" projesini tanıttı. Bir kişinin aklı ile değil kolektif akılla Salihli'yi hep beraber yönetmek için yola çıktıklarını söyleyen Ertan Gökçe, "Salihli'de sevgi içinde kucaklaşmak, kenetlenmek hep beraber güzel türküleri birlikte söylemek zorundayız. Başka da çaremiz yoktur. İnsanı insan yapan en önemli değer, sahiplenmeye, yardımlaşmaya ve dayanışmayla verdiği önemdir. Sosyal Belediyecilik demek, ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarına sahip çıkan, onların dertlerine deva olan belediye demektir. Sevgi Evleri ve Sevgi Mağazaları projesi ile ihtiyaç sahipleri vatandaşlarımızın daima yanlarında ve destekçileri olacağız. Sevgi mağazası projemizin amacı; ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim, sağlık, eğitim, yakacak, barınma, ev eşyası, sünnet, evlenme ve benzeri hususlarda ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımları ilçemizdeki tüm bu amaçla kurulmuş olan derneklerle beraber ayrı ayrı değil tek elden güç birliği içinde ve yardım etmeyi seven yardımseverleri de iş içinde buluşturan sosyal yardımlaşma modelini toplumun yararına dayalı bir model olarak Salihli'de uygulamaktır. Salihli'yi beraber yöneteceğiz. Güçlerimizi birleştireceğiz. Bir kişinin aklı ile değil kolektif akılla Salihli'yi hep beraber yöneteceğiz" dedi.

Sevgi Evleri ile şiddet gören çaresiz insanların korunmasını sağlamayı amaçladıklarını söyleyen Gökçe, "Şiddet insan hakkı ihlalidir. Sığınma evlerinin ne kadar gerekli olduğunun önemi ortadadır. Amacımız, şiddete maruz kalan çaresiz insanlarımızın korunmasına ve barınmasına öncülük etmek, uzman kadro vasıtası ile de rehabilite edilerek yeni iş becerilerini kazanmalarını sağlamaktır. Biz Sosyal Belediyecilik adına hiç bir ayrım yapmadan Kadın veya Erkek Sevgi Evleri kuracağız. Bu sevgi evleri eşinin ölümü, ev yangını gibi olaylarla birlikte fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik istismara uğrayan kadın veya erkeklerin psiko-sosyal ve ekonomik problemlerinin çözümlenmesi sırasında varsa çocukları ile birlikte ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geçici bir süre kalabilecekleri yatılı evler olacak. 2 bin 250 metrekare arsa üzerine 3 katlı yapılacak olan Sevgi Evi, 2 bin 400 metrekare kapalı alana sahip olacak. Proje kapsamında bodrum katta teknik mahaller, sığınak ve iç bahçe bulunacak. Diğer katlarda ise 37 kişinin kalacağı konaklama odaları, yemekhane, iş-uğraş atölyeleri, yönetim ofisleri ve görüşme odaları bulunacak. Bu projeyi Salihli Belediyesi ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüteceğiz" diye konuştu.