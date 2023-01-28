Gökçeköylüler yapılan hizmetlerden memnun

‘154 Mahalle Projesi' çerçevesinde altyapısı yenilenen Gökçeköy Mahallesine yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini ifade eden muhtarı Süleyman Babacan, “Cengiz Başkanımızın yaptıkları, yapacaklarının teminatıdır.” dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki mahalle ziyaretlerini sürdürerek, muhtarların görüşlerini almaya devam ediyor. İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Salihli ilçesine bağlı Gökçeköy Mahallesini ziyaret etti. Daire Başkanı Çakır'a Büyükşehir Belediyesi Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün ve MASKİ İlçe Şefi Tuğrul Kacar da eşlik etti. Gökçeköy Mahalle Muhtarı Süleyman Babacan ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Daire Başkanı Çakır, istek ve talepleri dinledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Çakır, Başkan Ergün adına getirdiği hediyeleri takdim etti.

“Olmazsa olmazı başardık”

Muhtar Süleyman Babacan, “Yetkililer tarafından mahallenizde ihtiyacınız olan herhangi bir şey var mı diye sorduklarında ‘Cengiz Başkanımızın yaptıkları, yapacaklarının teminatıdır' diyerek cevaplamıştım. Her geçen gün yapılan hizmetlere şahit oldukça yanılmadığımı anladım. Mahallemizde benim hayal bile edemeyeceğim çalışmalar gerçekleşti. Vatandaşımız 50 yıl arkasına bakmasın diyorduk ve gerçekten öyle oldu. Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ile birlikte olmazsa olmazı başardık. Mahallemiz tabiri yerindeyse şehir statüsü kazandı, misafirlerimiz mahallemize geldiğinde şehre gelmiş gibi olduk diyorlar. Şahsım ve mahalle halkım adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürlüğümüze çok teşekkür ederiz. Başkanımızı mahallemize davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.