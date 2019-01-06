Gökeyüp'e yarım milyonluk arıtma tesisi

Tesisten günde bin ton içme suyu arıtılarak hanelere ulaştırılacağı öğrenildi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşlara daha kaliteli ve sağlıklı içme suyu ulaştırmak için arıtma tesisleri inşa ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Salihli'nin Gökeyüp Mahallesinde yaptığı içme suyu arıtma tesisinde test işlemlerini tamamlamasının ardından numune alım işlemini gerçekleştirdi. 470 bin TL yatırım bedeli ile inşa edilen tesiste günde bin ton su arıtılacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün Gökeyüp Mahallesi için gerekli işlemleri zamanında yaptığını belirten Mahalle Muhtarı Mehmet Çavdar, “Mahallemizdeki içme suyunda demir olduğu için kullanılamaz durumdaydı. Bu durumu MASKİ'ye bildirdik ve sağ olsunlar hızlı bir şekilde mahallemize içme suyu arıtma tesisi kurmak için çalışma başlattılar. Tesisimizde çalışmalar kısa süre içerisinde tamamlanacak. Mahalle sakinleri dört gözle çalışmanın tamamlanmasını ve hanelere suyun verilmesini bekliyor. Bu hizmetin mahallemize gelmesinden son derece memnunuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'den Allah razı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.