Gökyüzünde tavla keyfi yaptılar

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde Çınaroba tepesinden atlayan iki yamaç paraşütü pilotu yaklaşık 600 metrede tavla oynadı. Sosyal medyaya yüklenen görüntüler büyük ilgi gördü.

Yamaç paraşütü yapmak isteyen pilotların uğrak noktası haline gelen Saruhanlı ilçesindeki Çınaroba tepesi, ilginç bir uçuşa sahne oldu. Saruhanlı'da yaşayan iki yamaç paraşütü pilotu Vedat Kartal ve Devran Hacı yanlarında getirdikleri tavla ile atlayış yaptı. Havada masa açıp tavla oynayan paraşütçüler yaşadıkları deneyimi aksiyon kamerasıyla kayıt altına aldı. Görüntüleri sosyal medyada paylaşan deneyimli pilotlar büyük ilgi gördü. Yaklaşık 5 senedir Çınaroba tepesinden uçuş yaptıklarını belirten Vedat Kartal, “Normalde orası bizim sürekli uçuş yaptığımız bir bölge. Bizim buranın havası çok stabil ve güven veriyor. Bizler de deneyimlerimizden yola çıkarak böyle bir şey yapmak istedim. Daha önceden koltukla uçanlar, okey oynayanları da görmüştük. Havada ne kadar rahat olabileceğimizi göstermek adına tavla oynamak istedik. Normalde önümdeki arkadaşımın ters bağlanması lazım. Onu bana dönük olarak bağladık. Tavlamızı çantanın içerisinden elimize aldık. Havada gayet rahat bir şekilde masamızı kurup tavlamızı açtık. Havada taş veya zarların uçmasına karşılık yedeklerini almıştık. Çok şükür hiç düşen olmadı” dedi.

“Havada tavla oynamak yasak değildir diye düşündük”

Görüntüleri izleyenlerin çok şaşırdığını anlatan Kartal, “Videoyu izleyenler bu kadarını da beklemediklerini ifade ediyorlar. Aslında o kadar büyütülecek bir şey değil. Bizce çok basit. Bundan önce havada 4 kişilik uçuşlar da gördük. Okey oynayanı da vardı. Ekipmanınız yeterli olduktan sonra her türlü bu uçuşları yapabilirsiniz. Tabi hava şartları da çok önemli. Dün sokağa çıkma yasağı vardı, biz havadaydık. Havada tavla oynamak yasak değildir diye düşündük” dedi.