Göl arazisini işgal edip yıkım ve tarlalardan ürün sökümünü engellemek istediler

Manisa'da kuruyan Marmara Gölü'nde arazi işgalleri ve kaçak yapılaşmaya yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor. Marmara Gölü arazisinde 4 parselde 110 dönümlük arazide gerçekleştirilmek istenen işlemi engellemek isteyen 20 kişilik gruba jandarma ekipleri müdahale ederek yıkım ve tarlalardan ürün sökümünün gerçekleştirilmesini sağladı.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde 22 Mayıs günü 10.00-18.00 saatleri arasında Marmara Gölü D.S.İ arazisinde işgallerin sonlandırılması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, JASAT timleri ile Asayiş Komando Bölük Komutanlığından 1 Komando Timi ve Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile gerekli güvenlik tedbirleri alınarak toplam 4 parselde yaklaşık 110 dönümlük arazide işleme başladı. Jandarma ekipleri infaz işlemini engellemek isteyen yaklaşık 20 kişilik gruba müdahale edilerek alandan uzaklaştırdı ve işlemler gerçekleştirdi. Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Marmara gölü üzerinde yapılan arazi işgalleri ve kaçak yapılaşmaları engellemek maksadıyla kontrollerin aralıksız devam edeceği bildirildi.