Gol sevincine kalbi dayanamayan adam toprağa verildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Galatasaray-Fenerbahçe maçını izlerken Fenerbahçe'nin 90+4'üncü dakikada attığı galibiyet golünün sevincini yaşarken kalbine yenilen 64 yaşındaki Ahmet Uysal kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi'nde oturan 2 çocuk babası 6 torun sahibi Ahmet Uysal (64) dün akşam Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçını yeğeni Ercan Uysal'a ait kahvehanede izledi. Fanatik bir Fenerbahçe taraftarı olan ve oturduğu evin duvarına Türk bayrağı ile birlikte Fenerbahçe'nin de amblemini yaptıran Ahmet Uysal, Fenerbahçe'nin 90+4'üncü dakikada Crespo'nun ayağından kazandığı ikinci gol sonrası sevinirken bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Kahvehanedekiler tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Uysal yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tepeköy Mezarlığında toprağa verildi

Kesin ölüm sebebinin araştırılması için İzmir Adli Tıp kurumuna gönderilen Ahmet Uysal'ın cansız bedeni toprağa verilmek üzere memleketi Tepeköy'e getirildi. Ahmet Uysal'ın cenazesi evinden helallik alındıktan sonra Tepeköy Mahallesi Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tepeköy Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Ahmet Uysal'ın ailesi, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, mahalle halkı ve sevenleri katıldı.