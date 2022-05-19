Gölette hayatlarını kaybeden ikiz kardeşler yan yana defnedildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, kayıp ihbarı sonrası yangın söndürme göletinde cansız bedenleri bulunan 14 yaşındaki ikiz kardeşler mahalle mezarlığında yan yana defnedildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'nde okul servisinden indikten sonra kendilerinden bir daha haber alınmayan tek yumurta ikizleri Mehmet Aydın Gençtürk ve Aziz Salih Gençtürk'ün (14) cansız bedenleri Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait etrafı tel örgülerle çevrili yangın söndürme göletinde bulundu. İzmir Adli Tıp Kurumundan alınan cenazeler memleketleri Sinirli köyünde toprağa verildi. İbrahim-Yasemin Gençtürk çiftinin tek yumurta ikizi olan çocukların cenazeleri baba evinden alınan helalliğin ardından omuzlarda mahalle mezarlığına taşındı. Mahalle mezarlığında ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından ikizler dualar eşliğinde yan yana toprağa verildi. Gençtürk çiftinin 5 yaşında bir erkek çocukları daha olduğu öğrenildi.