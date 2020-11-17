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Gölmarmara 6 Eylül Meydanı şahane oldu

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Gölmarmara ilçesinde atıl durumdaki 6 Eylül Meydanı’nda başlattığı peyzaj çalışmaları, yeşillenmeye başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Gölmarmara ilçesinde atıl durumdaki 6 Eylül Meydanı'nda başlattığı peyzaj çalışmaları, yeşillenmeye başladı. Aydınlatmalarının da yenilendiği meydan, ilçeye canlılık getirirken, Gölmarmara sakinleri çalışmalar nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür etti.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, Eylül ayında Gölmarmara ilçesini ziyaret etmiş, ziyaretler kapsamında 6 Eylül Meydanı'nda vatandaşların peyzajla ilgili taleplerini de dinlemişti. Vatandaşların talebine anında yanıt veren Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, meydanda başlattığı çalışmayı tamamladı ve peyzaj çalışmalarının da yeşillenmesiyle birlikte, meydan kendisini göstermeye başladı. Aydınlatmalarının yenilenmesiyle de, 6 Eylül Meydanı gece ayrı, gündüz ayrı bir güzelliğe kavuştu.


İlçeye canlılık getirdi


Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde il genelinde hummalı çalışmalar yürüttüklerini, bu çalışmaları yürütürken vatandaşlardan gelen taleplere de duyarsız kalmadıklarını ifade eden Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, “6 Eylül Meydanı da, ilçemizin merkezinde bulunan ve neredeyse atıl hale gelmiş bir meydandı. Bununla ilgili hemen çalışma başlatarak, güzel bir peyzaj çalışması ve aydınlatmalarıyla meydanımızı yeniledik. Şahane bir meydan haline getirerek, ilçemize canlılık kazandırdık. Ortaya çıkan görüntü, bizleri de mutlu ediyor. İlçemize hayırlı olsun” diye konuştu.

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