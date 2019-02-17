Gölmarmara, Kırkağaç ve Soma'da Şıktaşlı rüzgarı

CHP ve İYİ Parti'nin ortak olduğu Millet İttifakının Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı, Gölmarmara, Kırkağaç ve Soma ilçelerinde CHP ve İYİ Parti teşkilatlarıyla bir araya gelerek soruları cevapladı. Millet İttifakının adayı Şıktaşlı, hedeflerinin Manisa'nın kalkınması olduğunu belirterek, “Doğru yatırımlar ve doğru projelerle önceliğimiz ilçelerimiz ile birlikte Manisa'nın kalkınmasını sağlamak." dedi.

Manisa'da Millet İttifakının Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı, ilçe ziyaretlerine devam ederek CHP ve İYİ parti teşkilatlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor. Gölmarmara, Kırkağaç ve Soma ilçelerine giden Millet İttifakının adayı Şıktaşlı, önce partililere kendilerini tanıtarak, ilçeler için yapmayı hedeflediği projeler hakkında bilgiler verdi.

Kırsalda kooperatifçilik yaygınlaştırılacak

İlk olarak Gölmarmara'yı ziyaret eden Şıktaşlı'ya CHP İl Başkanı Semih Balaban, İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Ünal Abdullah Gürbüz, Millet İttifakının Gölmarmara Belediye Başkan adayı Birol Bak, CHP Gölmarmara İlçe Başkanı Bülent yıldız, İYİ Parti Gölmarmara İlçe Başkanı Fevzi Düzövüt ve partililer eşlik etti.

Gölmarmara'da CHP ve İYİ Parti teşkilatlarında partililere buluşan Şıktaşlı, ilçe için projeleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yaklaşık bir saat boyunca ilçe teşkilatında partilileri de dinleyen Şıktaşlı, özellikle kırsal ilçelerde yetiştirilen ürünlerin pazar bulabilmesi konusunda kooperatifçiliği yaygınlaştıracaklarını ve en önemli projelerinin ilçelerde tarımsal kalkınmaya ağırlık vermek olacağını söyledi.

Kırkağaç'a çıkarma yaptı

Gölmarmara'nın ardından Kırkağaç'a hareket eden Millet İttifakının adayı Şıktaşlı Heybeli Mahallesinde bir kıraathanede oturan vatandaşları da ziyaret ederek, mahalle sakinlerinin kendisinden beklentilerini dinledi.

Millet İttifakı'nan Büyükşehir Adayı Şıktaşlı, eşi Nesrin Şıktaşlı ile birlikte Kırkağaç'ı ziyaret etti. Kırkağaç ilçesinde CHP ve İYİ Parti İlçe Teşkilatlarını ziyaret ederek partililer tarafından çiçekle karşılanan Şıktaşlı'ya Millet İttifakı'nın Kırkağaç Belediye Başkan adayı Şerif Ozan İren, İYİ Parti Kırkağaç İlçe Başkanı Mustafa Olgun ile CHP Kırkağaç İlçe Başkanı Kadriye Öztekin de eşlik etti. Partililer ile istişarede bulunan Şıktaşlı, hem büyükşehirde hem de ilçelerde Millet İttifakının kazanması için 31 Mart gecesine kadar durmadan çalışacaklarını ve Manisa'nın en ücra köşesine kadar vatandaşla bir araya geleceklerini ifade etti. Şıktaşlı parti ziyaretinin ardından Kırkağaç esnafını ziyaret ederek hayırlı işler diledi.

Maden şehitlerine dua etti

Kırkağaç ilçesinin ardından Soma'yı da ziyaret eden Şıktaşlı, Millet İttifakının Soma Belediye Başkan adayı Abdullah Saka, İYİ Parti Soma İlçe Başkanı Vehbi Çiçek, CHP Soma İlçe Başkanı Levent Elbinsoy ve partililer ile bir araya geldi.

Şıktaşlı, partililer ile buluşma öncesi Soma Maden Faciası'nda hayatını kaybeden 301 madencinin anısına yaptırılan Soma Maden Şehitliği'ni de ziyaret etti. Maden Şehitliği'ni Millet İttifakı Soma Belediye Başkan adayı Abdullah Saka ile birlikte ziyaret eden Şıktaşlı, maden şehitlerini tek tek ziyaret ederek dua etti.

Şehitlik ziyaretinin ardından ilçe teşkilatlarında partili üyelerle bir araya gelerek sorularını yanıtlayan Şıktaşlı, Soma ilçesinin sorunlarına 31 Mart gününden sonra Millet İttifakının belediye başkanlarıyla birlikte çözüm getireceklerinin sözünü verdi.

“Taştan, betondan bir belediye olmaz"

İlçe ziyaretlerinde Millet İttifakının Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı, öncelikli hedeflerinin Manisa'nın tüm ilçeleriyle kalkınmış bir hale getirmek olduğunu söyleyerek, “Manisa merkezden yönetilen bir il değil, tüm ilçeleriyle birlikte ortak akıl çerçevesinde yönetilen bir il haline getireceğiz. Taştan ve betondan bir belediye olmaz. Biz ekonomilerini kendi kazanan, kendi kendine yetebilen ve üretebilen ilçeler inşaat etmek istiyoruz. Kendimizi Manisa'nın kalkınmasına vereceğiz. Üreten, istihdam sağlayan, göç vermeyen, gencinden yaşlısına halkına tüm imkanları sağlayan bir Manisa olmak istiyoruz. Bunu geliştirdiğimiz projeler ile başaracağız. Bu bir hayal değil, gerçekten bir çalışmadır. Manisa için asla yapılmayan bir iş bırakmayacağız. Doğru yatırım ve doğru proje önceliğimiz olacak. Doğru proje ile doğru yatırım olmazsa sonuç her zaman hüsrandır. Manisa yıllardır bu hüsranı yaşadı. Ancak 31 Mart tarihinden sonra Millet İttifakının belediye başkanlarıyla kentimiz artık bu hüsranı yaşamayacak. Manisa'yı halkımızı dinleyerek, şeffaf bir belediyecilik anlayışı ile yöneteceğiz. Bunun sözünü veriyoruz. Manisa'yı halkımız ile birlikte topyekün yeniden canlandıracağız." diye konuştu.

Türkiye Yardımsevenler Derneğini de unutmadı

Şıktaşlı, yoğun ilçe ziyaretlerine rağmen Türkiye Yardımsevenler Derneği Manisa Şubesi'nin üyelerini de yalnız bırakmadı. Şıktaşlı, Türkiye Yardımsevenler Derneği Manisa Şubesi'nin 79'uncu kuruluş yıldönümü sebebiyle Teras 2 Restorant'ta düzenlenen yemeğe katıldı. Şıktaşlı'ya eşi Nesrin Şıktaşlı ile Millet İttifakının Şehzadeler Belediye Başkan Adayı İsa Özdemir de eşlik etti. Şıktaşlı, yemekte Türkiye Yardımsevenler Derneği Manisa Şube Başkanı Beyhan Yörür ve kadın üyeler tarafından çiçekle karşılandı. Şıktaşlı, yardımlaşmanın toplumda büyük bir değer olduğunu ifade ederek, yardımlaşma öneminin kadınların elinde daha çok değer kazandığını ifade etti. Yemekte yoğun ilgiyle karşılanan Şıktaşlı, yaptığı kısa sohbetlerde kadınların taleplerini dinledi.