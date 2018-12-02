Gölmarmara'da 2 kilometrelik dere temizlik çalışması başladı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Gölmarmara ilçe merkezinde yapımı devam eden 8 kilometrelik yağmursuyu hattının deşarj olacağı İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan derede 2 kilometre uzunluğundaki temizlik çalışmasını başlattı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde bulunan derelerde ıslah, korkuluk ve temizlik çalışmaları ile daha sağlıklı ve güvenli hale getirmeye devam ediyor. MASKİ bu kapsamda, Gölmarmara ilçe merkezinde yapımı devam eden 8 kilometrelik yağmursuyu hattının deşarj olacağı İsmetpaşa Mahallesi'ndeki derede taşkın yaşanmaması için temizlik çalışmasına başladı. 2 kilometrelik alanda yapılacak temizlik çalışması sayesinde olası su taşkınları önlenerek tarım arazilerinin zarar görmesi engellenecek.

MASKİ Genel Müdürlüğü'nün hizmetlerinden son derece memnun olduklarını belirten İsmetpaşa Mahalle Muhtarı Ahmet Kaya, “Manisa Büyükşehir Belediyemizin ve MASKİ Genel Müdürlüğümüzün tüm hizmetlerinden her zaman yararlanıyoruz. Mahallemizde yer alan deremizde MASKİ tarafından temizlik çalışması başlatıldı. Deremizin temizliği rutin olarak her yıl yapılıyor. Dere içerisinde su akışı sağlıklı hale gelerek yağışlı havalarda taşkınlar yaşanmayacak. Böylelikle tarım arazilerimiz zarar görmeyecek. Bu hizmetlerin mahallemize gelmesinde emeği geçen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun'a teşekkür ederim. Başarıları daim olsun” dedi.