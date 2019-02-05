Gölmarmara'da su sıkıntısı yaşanmaması için yeni sondaj

124 metre derinlikteki sondajdan saniyede 19 litrelik verime sahip su elde edildi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, sondaj çalışmalarıyla il genelinde içme suyu sıkıntısı yaşanmaması için önlem alıyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Gölmarmara ilçe merkezine de yeni sondaj kuyusu açıldı. 124 metre derinlikteki kuyudan saniyede 19 litre verime sahip suya ulaşıldı.

MASKİ teknik personeli tarafından yeni açılan sondajdan elde edilen suyun tam analizinin yapılması için numune alım işlemi gerçekleştirildi. Numuneler İzmir Halk Sağlığı Merkezine teslim edildi. Alınan numunenin analiz sonucu doğrultusunda bağlantılar yapılarak ilçe merkezinin içme suyu kapasitesi artırılacak.