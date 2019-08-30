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Gölmarmara'da traktör kazası: 1 ölü

Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde bir çiftçi tarlasını sürerken traktör kazasında hayatını kaybetti.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde bir çiftçi tarlasını sürerken traktör kazasında hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, bugün saat 18.00 sıralarında Gölmarmara'nın Yunuslar Mahallesi'nde Selahattin Serçe isimli şahıs traktörü ile tütün tarlasını sürerken pulluk pimini taktığı sırada aniden traktörün kayması sonucu pulluğun altında kaldı. Pulluğun altında kalan çiftçi Selahattin Serçe (57) olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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