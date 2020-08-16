Gölmarmara'da üst yapı çalışmalarında sona gelindi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Fatih Caddesi'ndeki üstyapı çalışmalarını tamamlama aşamasına geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gölmarmara ilçesinde hayata geçirdiği hizmetlere bir yenisini daha ekledi ve Fatih Caddesi'ndeki üstyapı çalışmalarını tamamlama aşamasına geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Gölmarmara Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekili Kağan Tunçelli, Kayapınar Mahalle Muhtarı Muhlis Çelik, proje kontrolörleri ve müteahhit firma yetkilileri ile birlikte Fatih Caddesi'nde üstyapı düzenleme çalışmalarını inceledi.

Yapılan çalışmalardan dolayı mutlu olduklarını belirten Kayapınar Mahalle Muhtarı Muhlis Çelik, "Genel Sekreter Yardımcımız Ali Öztozlu, bu yolu inceledikten sonra, yolun yapımıyla ilgili çalışmalar başladı. Kısa sürede çok iş yapıldı ve yol düzenlemesinde sona yaklaşıldı. 35-40 yıldan beri bu yol, bu güzelliği görmemişti. Mahalle halkımız, vatandaşlarımız çok memnun oldu. Cengiz Başkanın sayesinde bu güzelliği gördük. Emeği geçen herkese, özellikle de Cengiz Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

10 bin metre karelik kilit parke taşı döşenmesinin tamamlanmak üzere olduğunu belirten Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, "Gölmarmara ilçemizin önemli caddelerinden biri olan Fatih Caddesindeyiz. Burada, yaklaşık 1 ay önce çalışmalarımıza başladık. Caddenin tamamını kapsayan 10 bin metrekare kilit parke taşı çalışmalarını bitirmek üzereyiz. Caddede artık son 100 metreye geldik. Önümüzdeki hafta itibariyle tüm işleri tamamlayacağız. Muhtarımızla birlikte incelemelerimizi yaptık. Vatandaşlarımız da yapılan çalışmalardan memnun. İnşallah, önümüzdeki hafta çalışmaları tamamladıktan sonra Fatih Caddesi'ni Gölmarmara halkının hizmetine sunacağız" diye konuştu.