Gölmarmara'nın iki caddesine 3 kilometrelik içme suyu hattı döşendi

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak prestij caddesi projesi öncesinde Baş Öğretmen Sabri Bulut ile Uğur Mumcu Caddeleri sağlıklı altyapıya kavuştu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, ilçe merkezlerinde altyapı çalışmalarına devam ediyor. Gölmarmara ilçe merkezindeki 7 buçuk milyon TL'lik altyapı yatırımı kapsamında yağmursuyu hattında çalışmalar devam ederken içme suyu hattı döşemesi tamamlandı. Baş Öğretmen Sabri Bulut ile Uğur Mumcu Caddeleri uzun yıllar kullanılacak sağlıklı altyapı ile donatıldı. Caddelerdeki parsel bağlantıları ise kısa süre içerisinde tamamlanacak.

Gölmarmara ilçe merkezinde yağışlı havalarda yaşanan taşkın sıkıntılarına son vermek için başlatılan yağmur suyu hattı döşeme çalışması da hızlı bir şekilde ilerliyor. 8 kilometrelik hat tamamlandığında günlük hayatı olumsuz etkileyen su birikintilerine son verilecek.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Manisa'yı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için yoğun mesai harcadıklarını ifade ederek, “17 ilçede dur durak bilmeden vatandaşların refahı için çalışıyoruz. Bizim görevimiz Manisalıların yaşam standartlarını daha da yukarılara taşımaktır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda Gölmarmara ilçe merkezinde yürüttüğümüz altyapı işleri kapsamında 3 kilometrelik içme suyu hattı döşeme işimizi tamamladık. 2 caddede hayata geçirilen çalışmamız sonrasında Büyükşehir Belediyemiz prestij caddesi işine başlayacak. Yapmış olduğumuz koordineli çalışmalar ile prestij caddesi olarak dizayn edilecek olan noktaların altyapı sıkıntısı yaşanmasının önüne geçiyoruz. Yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum” dedi.