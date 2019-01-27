Gölmarmara'ya 8 kilometrelik yağmur suyu hattı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Gölmarmara ilçe merkezinin yağmur suyu çilesine son vermek için 7 buçuk milyon TL yatırım bedeli ile 8 kilometrelik yağmur suyu hattı çalışmasını hayata geçirdiklerini ifade ederek imalatların yüzde 70'inin tamamlandığını söyledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde Gölmarmara ilçe merkezinde hat döşeme çalışması gerçekleştiriliyor. 7 buçuk milyon TL yatırım bedeli ile hayata geçirilen 8 kilometrelik yağmur suyu döşeme çalışması tüm hızıyla sürüyor. Çalışma tamamlanınca geçmiş yıllarda ortaya çıkan taşkın manzaraları son bulacak. Vatandaşlar için büyük bir çileye dönüşen yağışlı havalar ise artık Gölmarmaralılar için sorun teşkil etmeyecek.

MASKİ, ilçe merkezinde yürüttüğü proje kapsamında Baş Öğretmen Sabri Bulut ile Uğur Mumcu Caddelerindeki 3 kilometrelik ana içme suyu hattı döşeme çalışmasını tamamladı. Uzun yıllar kullanılacak olan sağlıklı altyapı ile donatılan ilçe merkezinde Büyükşehir Belediyesi tarafından prestij caddesi inşa edilecek. Caddelerdeki parsel bağlantıları ise devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilçe merkezlerinde su baskınları yaşanmaması için yoğun mesai harcadıklarını ifade ederek, Gölmarmara'da yürüttükleri yağmur suyu hattı çalışmasının önemine değindi. Başkan Ergün, “17 ilçede dur durak bilmeden vatandaşların refahı için çalışıyoruz. Yağmur suyu sıkıntısı olup da çalışma yapmadığımız ilçe merkezi kalmadı. Hizmetin sonu yok. Öncelik sırasına göre işlerimizi yapıyoruz. Bu kapsamda, Gölmarmara ilçe merkezinin de altyapı sıkıntılarına son verecek yağmursuyu hattı çalışmamızda yüzde 70'lik bir seviyeye geldik. Altyapı çalışmalarını tamamladığımız yerlerde üstyapı işlerini de yürütüyoruz. Bu noktadan hareketle içme suyu hattı döşediğimiz caddeleri prestij caddeleri olarak dizayn edip vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum” dedi.