Gölmarmara'ya bir prestij caddesi daha geliyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün Gölmarmara'ya verdiği müjde doğrultusunda Gölmarmara Uğur Mumcu Caddesi, prestij cadde haline getirilecek. 5 Temmuz'da ihalesi gerçekleştirilecek proje öncesinde, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Şube Müdürleri ve teknik ekiplerle birlikte caddede incelemelerde bulundu.

Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda projeler üretmeye devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde gerçekleştirdiği prestij cadde düzenlemelerine bir yenisini daha ekleyecek. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün de Haziran ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda müjdesini verdiği Gölmarmara Uğur Mumcu Prestij Cadde Projesi için çalışmalar sürüyor. 5 Temmuz'da ihalesi gerçekleştirilecek proje için Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Yapım, Kontrol ve Uygulama Şube Müdürü Egemen Eceoğlu, Gölmarmara Muhtarlık Hizmetleri Müdürü Kağan Tunçelli ve teknik ekipler ile birlikte caddede incelemelerde bulundu. Uğur Mumcu Caddesi'nde daha önce altyapı çalışmalarının gerçekleştirildiğini belirten Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde tüm ilçelerimizde prestij cadde çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Uğur Mumcu Caddesi'nin prestij projesi de 5 Temmuz'da ihaleye çıkacak. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından çalışmalar hızlı bir şekilde başlayacak ve Uğur Mumcu Caddesi'ni prestij caddesine dönüştürmüş olacağız" ifadelerini kullandı.