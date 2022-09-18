Gönüllü çevreciler Bağyolu göleti çevresini temizledi

Gönüllü çevreciler, Dünya Temizlik Günü'nde çevre kirliliği konusunda farkındalık oluşturulmak amacıyla Bağyolu Göleti çevresini temizledi.

Yunusemre Belediyesi, Yunusemre Kent Konseyi, Umut Vagonu Derneği, Tarzan Biziz Derneği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şehzadeler Gençlik Merkezi, Anemon Trekking Spor Kulübü Derneği üyeleri Dünya Temizlik Günü'nde çevre kirliliği konusunda farkındalık oluşturulmak amacıyla Bağyolu Göleti çevresini temizledi. Yediden yetmişe katılımın yoğun olduğu etkinlikte çevrenin temiz tutulması gerektiğine vurgu yapıldı. Etkinlik çerçevesinde konuşan Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Abdurrahim Arslan, “Bu bir farkındalık oluşturma etkinliği. Manisa bizim yaşadığımız sevdiğimiz bir ilimiz Manisamızın diğer mahallelerinde de bu tür etkinlikler yaparak Manisamızı pırıl pırıl yapacağız. Diğer paydaş gruplarımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ederim.” dedi.

Yunusemre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Halil İbrahim Özcan da belediye olarak sivil toplum kuruluşları ile örnek çalışmalara imza attıklarını belirtti. Anemon Trekking Spor Kulübü Derneği Başkanı Ömer Bülbül ise etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

Umut Vagonu Derneği Başkanı Arzu Şahin Ünal da yaptığı konuşmada bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaparak, “1 yıl içerisinde Yunusemre Belediye ve Yunusemre Kent Konseyi ile 3.kez bu etkinliği düzenlemekteyiz. Her etkinlikte yeni yüzlerle karşılaşmaktayız. Katılımlarda yaş oranının düştüğünü görmek, ağaç olmamış fidanlarımıza şimdiden çevre bilincini kazandırmamızı sağlamakta böylece farkındalığı 7'den 70'e yayma hedefimizi gerçekleştirme yolunda bir adım daha attığımızı göstermekte. Bunu bir gelenek haline getirip ta ki ‘Tertemiz Manisa' olana kadar devam etmeyi planlamaktayız. Bu gibi duyarlılık projelerini her daim destekleyen ve yanımızda olan başta Yunusemre Belediye Başkanımız Mehmet Çerçi olmak üzere tüm Yunusemre Belediye personeline, bu farkındalık etkinliğinde bizi buluşturan Yunusemre Kent Konseyine, paydaş sivil toplum kuruluşlarına ve Atatürk Ortaokulu öğrencilerine teşekkürlerimizi sunarız.” dedi.

Çevreyi koruma bilincinin küçük yaşta edinilmesi gerektiğine vurgu yapan Atatürk Ortaokulu öğrencilerinden Gönül Bağcı ise duygularını “Bizler bugün bu yaşta bunun yanlış olduğunu düşünüyorsak büyükler nasıl oluyor da buraya çöp atıyor anlamıyorum. Farkındalık anlamında güzel bir etkinlik oldu” sözleriyle ifade ederken, Anemon Trekking Spor Kulübü Derneği üyesi Vahit Gülyüz ise şunları söyledi: “83 yaşındayım. Buraları temiz tutalım İzmir'den buraya temizlik yapmak için geldim. Buralara çöp atmayalım”

Etkinliğin sonunda gönüllüler “Manisa'yı temiz tutalım çevremizi koruyalım” sloganı attı.