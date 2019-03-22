Gönüllü öğrencilerden örnek davranış

Sarıgöl Atatürk Ortaokulu öğrencileri tarafından geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kermesten elde edilen gelirlerin bir kısmıyla ihtiyaç sahibi öğrencilerin ihtiyaçları giderilirken bir kısmıyla da LÖSEV'e bağışta bulunuldu. Bağışta bulunan öğrencilerin davranışı sonrası LÖSEV, vakfın yararına satılmak üzere okula oyuncak, bardak, takvim gibi eşyalar gönderdi.

Sarıgöl Atatürk Ortaokulu öğrencileri tarafından geçtiğimiz gün içerisinde okulda düzenledikleri kermes ile elde ettikleri gelirin bir kısmını ihtiyaç sahibi arkadaşları için kullanırken, bir kısmını da Lösemili çocuklara bağışlamışlardı. Lösemili Çocuklar Vakfı da bu kez Sarıgöl Atatürk Ortaokulu'na Vakıf yararına satmaları için, oyuncaklar, su bardakları, takvim gibi çeşitli kullanılabilecek eşyaları satmaları için gönderdi. İngilizce Öğretmeni Aslı Uzgidim önderliğinde okulda stant açan iyilik önderi öğrenciler okulda satışlara başladı. Satışlardan elde edilecek gelir de LÖSEV'e gönderilecek.

Sarıgöl Atatürk Ortaokulu Müdürü Veysel Çetin, "Değerlerimizi öğrenme proje kapsamında öğrencilerimize paylaşımı, yardımlaşmayı kavratmak amaçlı yapılan çalışmamız olumlu sonuç verdi. Öğrencilerimiz yardım yapma duygusu gelişti. Uygulama devam edecek." dedi.