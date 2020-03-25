Gönüllü öğretmen ve öğrencilerden hastanelere maske desteği

Dünya çapında bir salgın olan yeni tip korona virüsten korunmak için, gönüllü öğretmen ve öğrenciler iş başında. Gönüllü öğretmen ve öğrenciler, Alaşehir ve Sarıgöl Devlet Hastanesi'nde kullanılması planlanan 4 bin adet maske üretimine başladı. Alaşehir Şehit Efkan Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi gönüllü öğretmen ve öğrencileri okul iş atölyesinde çalışmalara başladı. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş gönüllü çalışanları ziyaret etti.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Devletimiz tarafından ülkemiz genelinde başlatılan korona virüs salgınına karşı önlem paketleri çerçevesinde, herkesin kendi OHAL'ini ilan etmesi kapsamında okul öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin iş birliği ile sosyal bir hizmet verilmektedir. Bizler için gece gündüz demeden sağlığımızı korumaya çalışan sağlık çalışanlarımıza maske desteği amacıyla çalışan öğretmen ve öğrencilere teşekkür ediyoruz. Burada üretilen 4 bin adet maske ile Alaşehir ve Sarıgöl Devlet Hastanelerinin maske ihtiyaçları karşılanacak. Çalışmalar günün şartlarına ve ihtiyaç durumuna göre üretim devam edebilir. Buradaki temel amacımız, gönüllü çalışanlarımız korona virüsten korunma şartlarına uymaları gerekiyor. Aralarındaki mesafeyi korumaları, hijyenliğe uymaları gerekiyor." dedi.

Alaşehir Şehit Efkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli 2 müdür yardımcısı, 1 öğretmen, 8 öğrenci, 1 güvenlik görevlisi ve 1 Halk Eğitim Merkezi kursiyeri olmak üzere 13 yardımsever her gün okula gelerek, Moda Tasarım dikiş nakış atölyesinde maske üretimi yapıyorlar.