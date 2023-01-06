Gönüllüler Alaşehir için toplandı

Alaşehir Gönüllüler Derneği Alaşehir'in geleceği için bir araya geldi.

Alaşehir Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi'nde yapılan toplantıya Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Dernek Başkanı İbrahim Öztürk, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar katıldı. Alaşehir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Yıldırım, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Metin Gümüş ve Alaşehir Vakıf Müdürü Mustafa Demirel'in divanı teşkil ettiği toplantıda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Divan Başkanı Yılmaz Yıldırım, derneğin yeni yönetimini oylamaya sundu. Yönetim oy birliği ile kabul edildi. 68 üyesi olan Alaşehir Gönüllüler Derneği Başkanı İbrahim Öztürk'ün yönetimi, Mehmet Sencer Türkmen, Alperen Altıoğlu, Mehmet Atıf Erdem ve Adem Sönmez'den oluşurken, Harun Yücel, Muammer İbişoğlu ve Suat Akdut da Denetim kurulunu oluşturdu.

Toplantıda konuşan Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, "Eğitim, madde bağımlılığı, kamu binaları gibi sorunlar bizlerinde bilgi dahili alanında. Bizler bir görev için atanmış insanlarız ama sizler bu ilçenin asli sahiplerisiniz, önce derneğe sahip çıkacaksınız, üye sayımızı artırarak, ilçemize ve sorunlarına sahip çıkmış olacağız. Bizde kaymakamlık olarak yapacağınız her türlü çalışmaya destek vereceğiz." dedi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Bu dernekle beraber Alaşehir'de katılımcı demokrasiyi hayata geçiriyoruz. Ben her toplantınızda yer almak istiyorum. Benim hayallerimin en büyüğü de kent konseyini oluşturmaktı. Ben bilirim anlayışıyla hiçbir zaman yönetmedik. Katılımcı sayımızı daha da artırarak, bu dernek aynı zamanda Alaşehir için karar alan, bu kararları tavsiye niteliğinde belediyeye sunan ve bu sorunlara da biz çözüm arayacağız. Zaten Alaşehir'in menfaatini ortaya koyan önce siyaseti değil, hizmeti nasıl ulaştırabiliriz. Bu derneğin kurulması benim de kent konseyi kurulması hedefime ulaşması açısından iyi olacak" diye konuştu.

Alaşehir Günüllüleri Derneği Başkanı İbrahim Öztürk, "Seçim zamanı geldi, Ankara'da devletin muslukları akıyor. Ne kadar hızlı hareket eder, neler koparabilirsek, Alaşehir'e neler kazandırabilirsek bizim için çok faydalı olacaktır. Heyetimiz siyasi beklentisi olmadan, kişisel menfaati olmadan Alaşehir'e hizmet etme gayreti içinde olacaktır. Alaşehir'in sorunları uyuşturucu, üzüm, organize sanayi, tarıma dayalı organize ihtisas sanayi, Ziraat Fakültesi, Huzurevi, Hükümet Konağı, Adliye Sarayı, İlçe Tarım, Orman Bölge Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler binaları bunlarla ilgili çalışmalar yapılacak. Öncelikle tespit ettiğimiz bu sorunlar için bir şeyler yapabilirsek Alaşehir için çok iyi olur." dedi.

Toplantıya katılan katılımcılar söz alarak, görüşlerini ve çözüm yollarını değerlendirdi.