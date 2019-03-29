Gördes-Akhisar yolu çalışmaları hızla devam ediyor

Cumhur İttifakı AK Parti Gördes Belediye Başkan adayı ve Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol yeniden başlayan çalışmaları yerinde inceledi.

Gördesli vatandaşların en önemli beklentisi olan Gördes-Akhisar yolunda yüklenici firma tarafından viraj açma ve dolgu çalışmaları sürdürülüyor. Birçok noktada çalışmalar ise tüm hızıyla devam ediyor. Gördes-Akhisar yolunda virajlar için genişletme ve dolgu çalışması yürütülüyor. Son derece virajlı olan mevcut yolun başlatılan çalışmalar sonucunda virajlarının tamamına yakını genişletilerek sıfıra indirilmiş olacak. Gördes-Akhisar yeni yolunun eski yola göre daha güvenli olacağını kaydeden Başkan Akyol, "Eğimler azaltılarak, yol genişletilecek ve araç arkası beklemeler sona erecek. Tüm çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte mevcut yol kısalmış olacak. Gördes-Akhisar yeni karayolu 1A kalite standartlarına çıkacak." dedi.

Çalışmaların yakından takipçisi olduklarını ifade eden Başkan Akyol, “Kış ayları nedeniyle ara verilen Gördes-Akhisar yolunun çalışmaları birçok noktada yoğun bir şekilde devam ediyor. Anlatmaya gerek yok, her şey görüldüğü gibi yola devam. İnşallah Gördes-Akhisar yeni karayolu tamamlandığında Gördesimizin yarım asırlık sorununu çözmüş olacağız” diye konuştu.