Gördes Karayağcı Barajının yüzde 80'i tamamlandı

Yapımı DSİ tarafından yürütülen ve tamamlandığında 2 bin dekar araziyi suyla buluşturacak olan Gördes Karayağcı Barajının toplam 170 bin metreküplük gövde dolgusundan şu ana kadar yüzde 80'lik kısmının tamamlandığı öğrenildi.

DSİ Manisa iline yaptığı yatırımlarla ilin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşları içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Manisa ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaya başladı.

Çalışmaları hızla devam eden Manisa Gördes Karayağcı Barajının Sulamasının da tamamlanması ile 2 bin dekar zirai arazinin sulanmasının sağlanacağını belirten DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Baraj inşaatında gövde dolgu imalatları devam ediyor. Toplam 170 bin metreküplük gövde dolgusundan şu ana kadar ise yüzde 80'lik kısmı tamamlandı." dedi.

"Bölge insanı her yıl 2 milyon 560 lira daha fazla kazanacak"

Projenin tamamlanması ile bölge üreticisine 2018 yılı rakamlarıyla her yıl 2 milyon 560 lira daha fazla kazandırılmasının hedeflendiğinin altını çizen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, “Temelden yüksekliği 32.3 metre olan ve 1,17 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip Manisa Gördes Karayağcı Barajının ve Sulama İnşaatının da tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artıracak, hem de yörede ürün çeşitliliğini sağlayacaktır. Bu projenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.