Gördes Kaymakamlığından şehit aileleri ve gazilere iftar

Gördes Belediye Kültür Sarayında düzenlenen iftar yemeğine Gördes Kaymakamı Bekir Abacı, Gördes İlçe Jandarma Komutanı J. Kd. Bçvş. Ercan Kartepe, Belediye Başkanı Muhammet Akyol, kamu kurum amirleri, çok sayıda şehit ailesi, gaziler ve gazi aileleri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda okunan ezanın ardından yapılan dua ile iftar açıldı. Şehit ve gazi yakınları ile tek tek ilgilenen Kaymakam Abacı, yaptığı konuşmada, "Sizler bize şehitlerimizin emanetlerisiniz. Devlet ve millet olarak bizlerin bu emanete en kutsal emanet olarak sahip çıkmamız gerekiyor. Onlara sahip çıkmak en kutsal görevlerimizden biridir. Gazilerimiz de yaptıkları kahramanlıklarla bu ülkenin yurt olmasında büyük fayda sağlamışlardır. Bizim de onlara her vesile ile o kahramanlıkları için, cesaretlerini milletimize göstermemiz gerekiyor." dedi.

Programa katılan şehit yakınları da birlik ve beraberlik mesajları vererek kaymakam Abacı'ya teşekkür etti. Programın ardından Kaymakam Abacı ve Belediye Başkanı Akyol, şehit ve gazi çocuklarına çeşitli hediyeler takdim etti.