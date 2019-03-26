Gördes SGK Müdürü Akman göreve başladı

Vatandaşlara güler yüzle hizmet vermek için çalışacaklarını belirterek görevine başlayan Akman, "Gördes Merkezimizde Sosyal Güvenlik İlçe Müdürlüğü olarak hem vatandaşlar hem de kurumlarla sürekli iletişim içerisinde olacağız. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte ilçede yaşayan tüm vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek için var gücümüzle çalışacağız." dedi.

Akman, Gördes ilçesini beğendiğini ve kapılarının her konuda vatandaşlara sonuna kadar açık olduğunu sözlerine ekleyen Akman, 1981 yılında Akhisar'da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Akhisar'da, Üniversiteyi Van 100. Yıl Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü, ardından Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimini bitiren Akman, meslek hayatına Denizli SGK'da başladı. Akhisar SGK'da 6 yıl çalışan Akman, İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde 2 yıl şef olarak görev yapmasının ardından Gördes ilçesinde boşalan müdürlük görevine atandı. İyi derece İngilizce bilen Akman evli ve 2 çocuk babası.