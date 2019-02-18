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Gördes Ziraat Odasında Koç güven tazeledi

Manisa’nın Gördes ilçesindeki ziraat odasının olağan genel kurulunda mevcut başkan Mehmet Koç, yeniden başkanlığa seçildi.

Manisa'nın Gördes ilçesindeki ziraat odasının olağan genel kurulunda mevcut başkan Mehmet Koç, yeniden başkanlığa seçildi.


Gördes Ziraat Odası Olağan Genel Kurul Toplantısı, Belediye Kültür Sarayında gerçekleştirildi. Tek listeyle gidilen kongrede mevcut başkan Mehmet Koç, güven tazeledi. 2 dönemdir başkanlık görevini yürüten Mehmet Koç, seçimlerde oy kullanan 59 delegeden 58'inin oyunu alarak, üçüncü dönemine başladı. Mehmet Koç başkanlığındaki Gördes Ziraat Odası yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Selçuk Uçmak, Ufuk Ay, Hasan Turhan, Macit Büke, Kadir Dilbaz, İbrahim Çetin

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