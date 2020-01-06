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Gördes'e yılın ilk karı düştü

Manisa’nın Gördes ilçesine yılın ilk karı yağ yağışı başladı.

Manisa'nın Gördes ilçesine yılın ilk karı yağ yağışı başladı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı uzun zamandır kara hasret olan vatandaşları sevindirdi.


Yaz ve sonbahar dönemini kurak geçiren Manisa'nın Gördes ilçesine kış mevsiminin ilk karı yeni yılla birlikte yağdı. Kar yağışıyla birlikte Gördes ilçe merkezi ve dağlar beyaza bürünürken kartpostallık görüntüler oluştu. Kurak geçen yaz ve sonbaharın ardından yağan kar yağışı özellikle çiftçileri mutlu ederken çocuklar da yağan karla birlikte büyük sevinç yaşadı. Kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

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