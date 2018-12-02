Gördes'in içme suyu depolarına 3 milyon TL'lik yatırım

MASKİ Genel Müdürlüğü, Gördes ilçesinde yürüttüğü içme suyu deposu tadilatları kapsamında 3 milyon 100 bin TL'lik yatırımla 71 depoda çalışmalarını tamamladı. İlçede ayrıca 34 terfi binasının da bakım onarımı yapıldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde bakım onarımı yapılmamış içme suyu deposu bırakmamak adına yoğun mesai harcıyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Gördes'te içme suyu depolarının tadilatı tamamlandı. İlçede 71 adet içme suyu deposu ile 34 adet terfi binası yenilendi. Hanelere daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temin etmek için yapılan hizmet kapsamında 3 milyon 100 bin TL'lik bir yatırıma imza atıldı.

MASKİ tarafından yapılan çalışmalar kapsamında depolardaki, manevra odalarından dış cepheye, yalıtım sisteminden fayans döşemesine kadar birçok alan yenilendi. Yapılan çalışmalar ile içme suyu depoları daha hijyenik bir yapıya kavuştu. Ayrıca, içme suyu depoları, himaye çiti ile de çevrilerek dış etkenlere karşı koruma altına alındı.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, daha yaşanılabilir bir Manisa için çalıştıklarını ifade ederek, “İl genelinde vatandaşlarımıza daha sağlıklı içme suyu temin etmek amacıyla yoğun mesai harcıyoruz. Gördes'te de 71 içme suyu deposu ve 34 terfi binasını yenileyerek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Refah seviyesi yüksek bir Manisa için emin adımlarla ilerliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda 17 ilçede çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek” dedi.