Gördes'in prestij caddesinde sona doğru

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçe merkezinde bulunan Fatih ve Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Özgür Artunç Bulvarı'nda başlattığı prestij cadde çalışmasında sona yaklaştı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay ile birlikte Gördes ilçesinde yapımı devam eden prestij cadde projesinde incelemelerde bulundu. İncelemelere MHP İlçe Başkanı Abdürrazik Yonat, şube müdürleri, Gördes Muhtarlık İşleri Müdürü Hüseyin Yılmaz ve mahalle muhtarları eşlik etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, prestij cadde projesinin Gördes ilçesine hayırlı olmasını temenni etti.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Gördes ilçe merkezindeki prestij cadde projesi hakkında bilgilendirmede bulundu. Kuruçay, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde Gördes ilçemizde bulunan Fatih ve Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Özgür Artunç Bulvarı'nda prestij cadde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada ilk olarak MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından altyapı çalışmaları gerçekleştirildi. Ardından Fen İşleri Dairesi Başkanlığımızca kaldırım ve bordür düzenlemeleri yapıldı. 79 adet led aydınlatma direğinin montajı gerçekleştirildi ve 39 adet daha led aydınlatma direğinin montajı yapılacak. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı olarak biz de 2 bin 100 metrelik güzergah üzerinde 7 bin ton sıcak asfalt dökümü gerçekleştireceğiz. Baştan sona yenilenmiş, güzel bir prestij caddeyi Gördes ilçemize kazandıracağız. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

MHP İlçe Başkanı Abdürrazik Yonat, “Doğalgaz çalışmalarının yapılmasının ardından MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından asbest olan su boruları da değiştirilerek, ilçemizin büyük bir yarasına neşter vuruldu. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu çalışmaları yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından prestij cadde kapsamında yollar da yenileniyor. Aydınlatmalarının tamamlanmasının ardından çok daha güzel bir görünüme kavuşacak” diye konuştu.

Gördes Muhtarlık İşleri Müdürü Hüseyin Yılmaz ise, “Altyapı çalışmalarının hemen ardından Büyükşehir Belediyemiz tarafından sıcak asfalt çalışmalarına başlandı. Yolun belli kısımları bölünmüş yol haline geldi. Muhtarlarımız ve vatandaşlarımız memnuniyetini belirtiyorlar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e teşekkür ediyoruz” dedi.