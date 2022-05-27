'Gördes'in Yiğit Kızı Asker Makbule' tiyatro gösterisi Kula'da sahne aldı

Milli Mücadele kahramanlarından Gördesli Makbule Hanım'ın şehadetinin 100. yılı dolayısıyla hazırlanan tiyatro oyunu, Manisa'nın Kula ilçesinde sahnelendi.

Gördes Kaymakamlığı, Gördes Belediyesi ve Gördes İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğinde Ulusal Çaba Devri'nde Manisa, Kütahya ve Balıkesir çizgisinde düşmana karşı oluşturulan Kuvayı millîye hareketine katılıp 17 Mart 1922'de girmiş olduğu çatışmada 20 yaşlarında şehit düşen Makbule Hanım'ın anısına hazırlanan tiyatro oyunu, Manisa'nın Kula ilçesinde sahne aldı. Senaryosunu Eşref Karadağ'ın yazdığı ve yönetmenliğini Fahri Karakuş'un yaptığı tiyatro oyununu izleyen Kula protokolü ve vatandaşlar, sergilenen performanslara hayran kaldı. Gösterimin sonunda protokol üyeleri ve vatandaşlar, tiyatro oyuncularını uzun süre ayakta alkışladı. Gördes ve Demirci İlçelerinde Kurtuluş Savaşı döneminde yaşanan olaylar ve Şehit Makbule Hanım'ın kahramanlıklarının konu edildiği tiyatro oyunu sonrası Kula Kaymakamı Kemal Duru, tiyatro ekibine teşekkür ederek hediye takdim etti.