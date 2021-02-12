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Gördesli Hüseyin'in yüzü büyükşehirle güldü

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçesi Kayacık Mahallesi’nde ikamet eden 13 yaşındaki Hüseyin Sakak’a akülü tekerlekli sandalye yardımında bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçesi Kayacık Mahallesi'nde ikamet eden 13 yaşındaki Hüseyin Sakak'a akülü tekerlekli sandalye yardımında bulundu. Akülü sandalyesini ilk kez kullanan Hüseyin'in mutluluğu gözlerinden okundu.


Manisa Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı grupların sosyal hayata katılımını arttırmak ve yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Gördes ilçesi Kayacık Mahallesi'nde ikamat eden; yüzde 80 oranında mental reterdasyon ve serebral palsi teşhisi bulunan Hüseyin Sakak'a akülü tekerlekli sandalye yardımında bulunuldu. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonu ile zabıta ekiplerinin yardımıyla Kayacık Mahallesi'ne gidildi ve 13 yaşındaki Hüseyin Sakak'a tekerlekli sandalyesi teslim edildi. Gördes Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün de, aileye Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini iletti.



Başkan Ergün'e teşekkür etti


Akülü tekerlekli sandalye yardımında bulunulan Hüseyin'in babası Recep Sakak, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür etti. Sakak, “Çocuğumuz için yaptığımız başvuru olumlu sonuçlandı ve kısa süre içerisinde akülü sandalyemiz, getirildi. Çocuğumuzun mutluluğu gözlerinden okunuyor. Biz de çok mutluyuz. Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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