‘Gördesli Makbule' duygulandırdı

Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü dolayısıyla, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ‘Gördesli Makbule' adlı tiyatro oyununu sergiledi. Kurtuluş Savaşı'nda işgalci Yunanlılarla kahramanca savaşarak şehit düşen Gördesli Makbule ile İstiklal mücadelesi günlerini anlatan tiyatro eseri, seyircilere duygu dolu anlar yaşattı.

Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü dolayısıyla gün boyu Manisa'da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu da bu özel günde istiklal mücadelesi günlerini anlatan ‘Gördesli Makbule' adlı tiyatro oyununu sahneledi.

Oyunu Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı Mehmet Kara, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, MCBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kazaz, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kavas ve çok sayıda vatandaş takip etti.

Manisa'nın Yunanlılar tarafından işgal edilmesinden kurtuluş günü olan 8 Eylül 1922 tarihine kadar geçen sürede yaşananları çarpıcı bir şekilde anlatan oyun izleyicilerden tam not alırken, salonda duygu seline neden oldu.