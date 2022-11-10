Gördesli öğrenciler temizli ürünü üretiyor

Manisa'nın Gördes ilçesinde, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrenciler tarafından temizlik ürünleri üretilmeye başlandı.

Manisa'nın Gördes ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri mesleklerini üreterek öğrenmeleri amacıyla temizlik ürünleri üretmeye başladı. Sıvı sabun, yüzey temizleyici, kolonyayı ve nemlendirici krem üretimi yapan öğrenciler, ürünlerin satışından da harçlılarını çıkarıyor. Öğretmenlerin rehberliğinde, okulun atölyesinde çalışma yapan öğrencileri ziyaret eden Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, Manisa İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Akkuyu, Manisa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Coşkun Çelik, Okul Müdürü Ufuk Gülcan, Sivil Toplum Kuruluşu Üyeleri, incelemelerde bulundular.

Konu ile açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Coşkun Çelik, “Gördes Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerimiz üstün gayretleriyle başlattıkları sıvı sabun, yüzey temizleyici, kolonyayı ve nemlendirici krem üretimini gerçekleştirdiler. Kimya Proses alanında üretimini gerçekleştiren öğretmen, idareci, öğrenciler, destek ve katkı sağlayan İlçe Kaymakamlığına, Belediye Başkanlığına, META Nikel Maden İşletme Müdürlüğüne ve Ticaret Odasına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Okul Müdürü Ufuk Gülcan yaptığı açıklamada, üretimin okul atölyesinde döner sermaye çerçevesinde yapıldığını, öğrencilerin mesleklerini üreterek öğrendiklerini ve aynı zamanda harçlıklarını da bu çerçevede kazandıklarını belirtti.