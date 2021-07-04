Gördesli üreticiye Manisa Büyükşehir Belediyesinden destek

Tarım, hayvancılık ve kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla çalışmalarına aralıksız devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi'nde başlattığı yeni Hayvan İçme Suyu (HİS) göleti yapım çalışmalarını tamamladı.

Salgın dönemi boyunca önemi daha fazla hissedilen tarım, hayvancılık ve üretim faaliyetlerini desteklemek amacıyla yatırımlarını artırmayı hedefleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın yaygın olduğu kırsal mahallelerde de çalışmalarına devam ediyor. Hayvancılığın yoğun olduğu mahallelerde yeni Hayvan İçme Suyu Göletleri yapılarak, üreticilerin göletlerden en üst düzeyde faydalanması hedefleniyor. Buna bağlı olarak yaklaşık 2000 adet besi hayvanının bulunduğu Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi'nde yeni Hayvan İçme Suyu Göleti yapım çalışmaları tamamlanarak, vatandaşların hizmetine sunuldu. Göletteki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte çalışmadan, besi hayvanlarının yanında yaban hayvanlarının da faydalanacağı belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün kırsal kalkınmaya verdiği önemin kendilerine vizyon oluşturduğunu ifade eden Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “Sera desteğinden arıcılığa, tarımsal sulama tesislerinden hayvan içme suyu göletlerine, fidan desteğinden tahmin istasyonlarına, süt üreticiliğinin desteklenmesinden damla sulama tesislerine kadar her alanda üreticilerimizin yanındayız. Hayvan içme suyu göletleri çalışmamız da hayvancılığın yaygın olduğu ilçelerimizde kararlılıkla sürüyor. Bu kapsamda Gördes ilçemiz Boyalı Mahallesi'nde yeni bir gölet yapım çalışmalarını tamamladık. Merada otlayan besi hayvanlarının ve yaban hayvanlarının özellikle yaz aylarında daha da ihtiyaç duyduğu temiz su kaynağını bu göletler vasıtasıyla sağlamış oluyoruz. Tarım şehri Manisa'mızda, üreticimize desteklerimiz sürecek” dedi.