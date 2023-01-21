Gördesli vatandaşlar kan bağışına destek verdi

Manisa'nın Gördes ilçesinde Manisa Kızılay Kan Merkezi tarafından düzenlenen kan bağışına vatandaşlar büyük destek verdi.

Manisa'nın Gördes ilçesinde Manisa Kızılay Kan Merkezi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi. Gördes Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen kan bağışına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Manisa Kızılay Kan Merkezi görevlilerinden Dr. Ayhan Öteyüzoğlu, Gördes ilçesinde saat 17:00'ye kadar süren kan bağışında toplam 57 ünite kan bağışı yapıldığını ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Kan bağışlarının hayat kurtardığını belirten Öteyüzoğlu, özellikle Manisa ve ilçelerinin çok bilinçli hareket ettiğini ifade etti.

Kan bağışı bulunanlara, Kızılay ekipleri yiyecek ve içecek ikramı yaptılar.