Gördesli vatandaşlar kan bağışına destek verdi

Manisa'nın Gördes ilçesinde Manisa Kızılay Kan Merkezi tarafından düzenlenen kan bağışına vatandaşlar büyük destek verdi. Dün gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasında 53 ünite kan bağışı yapıldığı açıklandı.

Gördes Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen kan bağışına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Manisa Kızılay Kan Merkezi görevlilerinden Dr. Zeynep Kaya, Gördes ilçesinde dün saat 17.00'ye kadar süren kan bağışında toplam 53 ünite kan bağışı yapıldığını ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Kan bağışlarının hayat kurtardığını belirten Kaya, özellikle Manisa ve ilçelerinin çok şuurlu hareket ettiğini ifade etti.

Kan bağışı bulunanlara, Kızılay ekipleri yiyecek ve içecek ikramında bulundu.