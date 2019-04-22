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Gördesli yazar Büke okurlarıyla buluştu

Gördesli Yazar Ahmet Büke, Manisa’da yeni açılan Kitap Kafe’de yaptığı söyleşide gençlerin sorularını cevapladı.

Gördesli Yazar Ahmet Büke, Manisa'da yeni açılan Kitap Kafe'de yaptığı söyleşide gençlerin sorularını cevapladı. Yaz tatillerinde kitapçılarda kitap okuma karşılığı çalıştığını dile getiren Büke, kitap okumanın faydalarını anlattı.


Manisa Gördesliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlığından desteklenen 'Şehit Makbule'nin Torunları Okuyor' projesi kapsamında Manisa'da açılan Kitap Kafe'de Yazar Ahmet Büke okurlarıyla söyleşi gerçekleştirdi. İsmail Aybey moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide Gördesli yazar Ahmet Büke, iyi bir yazar olmanın inceliklerini anlattı.



"Günde bir kitap okuma karşılığında kitapçılarda çalıştım"


İyi bir yazar olmanın birinci şartının iyi bir okuyucu, gözlemci ve dinleyici olmaktan geçtiğinin altını çizen Büke, “Ne kadar çok kitap okursanız ufkunuz o kadar açılır. Hayata daha değişik yönleriyle bakmaya başlarsınız. Benim en büyük şansım, babamın okumama karşı ilgili olması oldu. Babamın getirmiş olduğu Dede Korkut hikayeleri, ilk okuduğum kitap oldu. O zamanlar kitaba ulaşmak şimdiki kadar kolay değildi. Ben yaz tatillerinde ilçemizde bulunan kitapçılarla, günde bir kitap okuma karşılığında çalışmaya başladım. Şu an bir şeyler yazabiliyorsam o günlere borçluyum” şeklinde konuştu.


Program sonunda Manisa Gördesliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Ertekin tarafından Yazar Ahmet Büke'ye plaket verilerek söyleşi için teşekkür etti.

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