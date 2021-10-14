Gördesli yazarlar için imza günü yapıldı

Manisa Gördesliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen imza gününde Tarihçi-Yazar Kazım Germiyanoğlu tarafından yazılan "Yangın-2" adlı belgesel roman ve Eğitimci-Yazar Mustafa Ali Öztürk tarafından yazılan “Davetsiz Misafir” isimli hikaye kitabının tanıtımı yapıldı.

Yeni kitap çıkaran Gördesli iki yazar için Manisa Gördesliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından imza günü düzenlendi. MANA-DER'in Kitap kafesinde düzenlenen törene Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, Gördes Belediye Başkan Yardımcısı İlhan Türe, Manisa Gördesliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Ertekin, Manisa Araştırma Derneği (MANA-DER) Başkanı Şaban Mertyürek, dernek üyeleri ve Manisa'da yaşayan Gördesliler katıldı.

Etkinlikte, geçtiğimiz yıl Tarihçi-Yazar Kazım Germiyanoğlu tarafından yazılan ve Gördes Belediyesi tarafından basılan, milli mücadele döneminde Gördes'in kurtuluşunu anlatan "Yangın-1" kitabının ikinci serisi “Yangın-2” kitabı ve Eğitimci-Yazar Mustafa Ali Öztürk tarafından yazılan “Davetsiz Misafir” isimli hikaye kitabının imza günü yapıldı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, “Gördes Belediyesi olarak yapılan tüm kültürel çalışmalara destek vermeye her zaman hazırız. Gördes ile ilgili kim bir kitap yazarsa, tanıtımından basımına kadar her türlü desteği vermeye hazırız. Gördesli yazarlarımıza, yazmış oldukları yeni kitapları için teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.