Gördesli yazarlar Manisa'da buluştu

Yayınlanmış kitabı bulunan on beş Gördesli yazar Manisa'da bir araya geldi. Manisa Gördesliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte yazarlar, getirdikleri kitapları okuyucuları için imzaladı.

Manisa Gördesliler Kültür ve Dayanışma Derneği bir kültürel etkinliğe daha imza attı. Dernek Yetkilileri, yayınlanmış kitabı bulunan Gördesli yazarları Manisa'da okuyucularıyla buluşturdu. Yunusemre Belediyesi İrfan Meclisinde düzenlenen etkinliğe Gördesli 15 yazar katıldı. Öncelikle Yunusemre Belediyesinin katkılarıyla, yazarlara ve dernek üyelerine akşam yemeği verildi. Yemek sonrası İrfan Meclisine geçen yazarlar, Eğitimci Yazar Mustafa Ali Öztürk'ün sunumuyla kendilerinden ve yazmaya nasıl başladıklarından bahsettiler. Program sonunda kendi kitaplarından getiren yazarlar, salonda bulunan okuyucular için imzaladılar. Ayrıca yazarlara katkılarından dolayı Manisa Gördesliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Manisa Gördesliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Ertekin, “Gördes'imizin yetiştirmiş olduğu çeşitli türlerde yazı yazan yazarlarımızı bir araya getirerek okuyucularla buluşturduk. Böylelikle farklı illerde yaşayan ve birbirini tanımayan yazarlarımız da tanışma imkanı bulmuş oldu. Kendilere, bizi kırmayarak programa katıldıkları için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Düzenlenen etkinliğe yayınlanmış kitabı bulunan Gördesli Ahmet Büke, Ahmet Çaçur, Ahmet Gökçe, Ahmet İnce, Ahmet Yetik, Ayşe İlker, Cenap Güven, Cüneyt Aybey, Halil Aker, Hüseyin Tunçay, İsmail Aybey, Kazım Germiyanoğlu, Mustafa Ali Öztürk, Sedat Danacı, Süleyman Sami İlker katıldı.