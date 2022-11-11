Gördes'te 5 bin fidan toprakla buluştu

Manisa'nın Gördes ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 5 bin kızılçam ve selvi fidanı toprakla buluşturuldu.

Bu yıl "Türkiye Yüzyılına Nefes" temasıyla kutlanan Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde tüm Türkiye'de olduğu gibi Manisa'nın Gördes ilçesinde de fidan dikme töreni düzenlendi. Çiğiller Mahallesi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Gördes Orman İşletme Müdürü Osman Aras, "Burada sözlerime başlamadan önce 'Yeşil Vatan' Türkiye'miz için canını hiçe sayan, şehit olan bölge müdürü Talat Göktepe ve 135 şehidimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. 11 Kasım Ağaçlandırma Günü'nün bu yılki teması Cumhurbaşkanımız tarafından 'Türkiye Yüzyılına Nefes' olarak belirlenmiştir. Bu anlamlı günde ülkemizin 81 ilinde bin ayrı noktada fidan dikim etkinliği aynı anda gerçekleştirilmiştir. Türkiye yüzyılına nefes olabilmek için yeşil vatan Türkiye'mizde 2021 yılında 605 milyon 11 bin fidan dikilmiştir. Yeşil vatan Türkiye'mizde 2023 yıl sonu hedefimiz toplamda 23 milyar fidanı toprakla buluşturmak, ülkemizin yeşilliğine yeşil katmaktır. Son 20 yıl içerisinde Manisa'mızda 130 milyon 88 bin adet, Gördes'imizde 9 buçuk milyon adet fidan dikilmiştir. Fidan dikim yapacağımız bu sahada sizlerle beraber bu gün 5 bin fidanı toprakla buluşturduk. Bizim coğrafyamızın milyonlarca yıldır asli ağaç türü kızılçamdır. Anadolu coğrafyasında insanoğlu yokken kızılçam ağacı vardı. Bunun içindir ki yaptığımız ağaçlandırma çalışmalarında ağırlıklı olarak kızılçam fidanı dikmekteyiz. Her zaman kestiğimizden kat ve kat fazlasını dikerek sürdürülebilir. Bir ormancılık için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Konuşmanın ardından ilçe protokolü ve öğrenciler toplam 5 bin adet kızılçam ve selvi fidanını toprakla buluşturdu.

Törene, Gördes İlçe Kaymakamı Muhammed Özyüksel, Belediye Başkanı Muhammet Akyol, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Ercan Kartepe, Gördes İlçe Orman İşletme Müdürü Osman Aras, Gördes İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Coşkun Çelik, AK Parti İlçe Başkanı Rıza Dilcan, MHP İlçe Başkanı Abdül Rezzak Onat, belediye meclisi üyeleri, orman işletme personeli, sivil toplum kuruluşu üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.