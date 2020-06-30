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Gördes'te, 5 bin meyve fidanı dağıtıldı

Konsept Tarımın destekleriyle Gördes Belediyesi ekipleri tarafından, dün sebze pazarında 5 bin meyve fidanı vatandaşlara dağıtıldı.


Gördes Belediyesi ekipleri tarafından sebze pazarında sosyal mesafe kuralları çerçevesinde 5 bin erik ve kayısı meyvesi fidanı dağıtıldı.


Konuyla ilgili açıklama yapan Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, "Amacımız Gördes'imizde meyve yetiştiriciliğini ve üretimi arttırmak. Son yıllarda ilçemizde meyve yetiştiriciliği yaygınlaşmaya devam ediyor, bizde Gördes Belediyesi olarak üreticilerimize ve çiftçilerimize bir nebze olsun destek olmak istedik. Ekiplerimiz tarafından Sebze Pazarında yaklaşık 5 bin meyve fidanı vatandaşlarımıza dağıtıldı. Emeği geçen katkı sağlayanlara teşekkür ediyoruz. Çiftçilerimize ve üreticilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

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