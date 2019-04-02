Gördes'te 80 ünite kan bağışı yapıldı

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi ve Kızılay Kan Merkezi Ege Bölge Müdürlüğü tarafından koordine edilen 'Manisa sana kanım feda' projesi kapsamında Gördes Fatih Ortaokulunda velilere ve öğretmenlere yönelik kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Gördes Fatih Ortaokulunda düzenlenen kan bağışına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Manisa Kızılay Kan Merkezi görevlilerinden Dr. Engin Yıldırım, Fatih Ortaokulunda düzenledikleri kampanyada 80 ünite kan bağışı yapıldığını ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Kan bağışlarının hayat kurtardığını belirten Dr. Yıldırım, Manisalıların kan bağışı konusunda çok bilinçli hareket ettiğini ifade etti.

Kan bağışı bulunanlara, Kızılay ekipleri tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.