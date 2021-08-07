İhlas Haber Ajansı

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Gördes'te arazide çıkan yangın ormana sıçradı

Manisa’nın Gördes ilçesinde çıkan arazi yangını, ormanlık alana sıçradı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde çıkan arazi yangını, ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, ekipler ile birlikte vatandaşlar da müdahale ediyor.


Gördes'e bağlı Kıran Mahallesi Mezarlık mevkiine yakın bir alanda bulunan araziden henüz belirlenemeyen nedenden dolayı alevler yükseldi. Rüzgarın etkisiyle alevler ormanlık alana sıçrayarak büyümeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda orman, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, vatandaşlarla birlikte alevlere müdahale ederken, yanan bölgenin ekiplerce etrafının çevrildiği bildirildi. Yangının kontrol altına alınma çalışmaları sürüyor.

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