Gördes'te Ayva ve Üzüm Festivali yapıldı

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Kıran Mahallesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Ayva ve Üzüm Festivali büyük ilgi gördü.

Kıran İlköğretim Okulu bahçesinde yapılan festivale Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Esen, AK Parti İlçe Başkanı Rıza Dilcan, Kıran Mahalle Muhtarı Mehmet Aydın, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Geçen yıla göre daha iyi organize edilen festivale yaklaşık 2 bin katıldı. Yöresel ürünlerin satışa çıktığı stantlarda, katılım sağlayan vatandaşlar tarafından yöresel ürünler büyük ilgi gördü. Kıran Festivaline Balıkesir Sındırgı, Aydın Yörük Dernekleri mensupları da katılarak renk kattı. Organizasyon komitesi, katılım sağlayan misafirlerine pilav ayran ikramında bulundu. Gördes Doğa ve Kültür Derneği folklor ekibinin gösterileri ilgiyle izlendi. Gördes zeybek ekibinin gösterilerini, Kıranköy Zeybek ekibinin gösterileri takip etti. Kıran Mahallesinin halk ozanı Âdem Ertaş'ın türküleriyle program coşkusu daha da arttı.

En güzel ayva ve üzüm yarışmasında ilk üç dereceye giren üreticilere, çeşitli hediyeler takdim edildi. Ürünler daha sonra açık arttırmaya çıkarıldı. En güzel ayva bin 700 TL, en güzel üzüm 2 bin 500 TL'ye alıcı buldu.

Festival yerel sanatçıların verdikleri halk konseriyle sona erdi.