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Gördes'te çiftçiler zararlı böcekler hakkında bilgilendirildi

Manisa’nın Gördes ilçesinde düzenlenen Akdeniz Meyve Sineğinde Ari Alan Oluşturulması Projesi Tanıtımı ve Çiftçi Eğitim Toplantısında bölgede yeni bir zararlı olan kanadı noktalı sirke sineği ile mücadele hakkında bilgi verildi.

Manisa'nın Gördes ilçesinde düzenlenen Akdeniz Meyve Sineğinde Ari Alan Oluşturulması Projesi Tanıtımı ve Çiftçi Eğitim Toplantısında bölgede yeni bir zararlı olan kanadı noktalı sirke sineği ile mücadele hakkında bilgi verildi.


Manisa'nın Gördes ilçesinde çiftçilere yönelik Akdeniz Meyve Sineğinde Ari Alan Oluşturulması Projesi Tanıtımı ve Çiftçi Eğitim Toplantısı düzenlendi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda bölgede yeni bir zararlı türü olan kanadı noktalı sirke sineği mücadele konusunda çiftçilere bilgiler verildi. Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsünde görevli uzmanlar tarafından yapılan bilgilendirmelerle sağlıklı ve yüksek kaliteli ürün elde edilmesi hedefleniyor.

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