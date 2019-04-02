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Gördes'te çıkan yangın korkuttu

Manisa’nın Gördes ilçesinde bir evde meydana gelen yangında ölen ya da yaralanan olmazken evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Manisa'nın Gördes ilçesinde bir evde meydana gelen yangında ölen ya da yaralanan olmazken evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.


Yangın Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Hüseyinlibaba Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mesut Yıldırım'a ait bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle evin her yerini saran yangına ihbar üzerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın tamamen söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.


Ölen ya da yaralanan olmayan yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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