İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gördes'te dere temizlik çalışması yapıldı

Manisa İl genelinde dere yataklarında taşkın yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü, Gördes ilçesine bağlı Korubaşı Mahallesinde 3 kilometrelik temizlik çalışması gerçekleştirdi.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, dere yataklarında taşkın yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince Gördes ilçesine bağlı Korubaşı Mahallesinde de dere temizlik çalışması gerçekleştirildi. Yapılan 3 kilometrelik çalışma ile dere yatağı rüsubattan arındırılarak güvenli hale getirildi.


Mahalle Muhtarı Halil İnci de yapılan çalışma için teşekkür ederek, “Çalışmadan memnunuz. Çok güzel hizmet yapıldı. Sağlıklı su akışı sağlandı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e hizmetleri nedeniyle teşekkür ediyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.