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Gördes'te dezenfekte ve yıkama çalışmaları aralıksız devam ediyor

Korona virüs salgınına karşı etkin bir mücadele gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Gördes ilçesinde de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Gördes Belediyesi tarafından kurulan özel ekipler ilçedeki cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi.


Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol'un talimatları ile oluşturulan özel ekipler, dezenfekte çalışmalarını ilçe merkezinde sürdürdü. Ekipler önce, cadde ve sokakları özel solüsyonlu sularla özenle yıkadı, ardından da yine özel ilaçlar ile dezenfekte işlemi uyguladı.


İlçe halkı yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, korona virüs salgınına karşı örnek bir mücadele ortaya koyan Manisa Büyükşehir ve Gördes Belediyesi başkanlarına teşekkürlerini iletti. Vatandaşın sağlığının her şeyden önce geldiğini belirten Başkan Akyol, dezenfekte çalışmalarının aralıksız olarak sürdürüleceğini belirtti.

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