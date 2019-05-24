Gördes'te elektrik kesintilerine çözüm olacak çalışma

Manisa'nın Gördes ilçesinde elektrik kesintilerine çözüm sağlanması amacıyla Gördes Trafo Merkezi kurulacak.

Manisa'nın Gördes ilçesinde yaşanan elektrik kesintilerinin tamamen ortadan kalkması ve kesintisiz elektrik verilebilmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Gördes- Köprübaşı yolu ile Pınarbaşı mahallesi yol ayrımında bulunan alana yapılması planlanan 154 KV/33 KV Gördes Trafo Merkeziyle Gördes'te uzun ve kısa süreli elektrik kesintileri son bulacak. Yeni kurulacak Trafo Merkezi sayesinde vatandaşların yaşadığı mağduriyetler en aza indirilecek. 2019 yılı içerisinde kamulaştırma ve projelendirme çalışmaları tamamlanması planlanan 154 KV/33 KV Gördes Trafo Merkezin 2020 yılı içerisinde faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Gördes'in elektrik problemine ortadan kaldırması planlanan yaklaşık 20 milyon TL'lik yatırımın yapımı ilgili bütün kurumların görüşleri alınarak onaylandı. Gördes merkez ve mahallerde sürekli elektrik kesintilerin kökten çözülmesi için milletvekilleri ve TEİAŞ'la sürekli iletişim halinde olduklarını ifade eden Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, “154 KV/33 KV Gördes Trafo Merkeziyle Gördes'te uzun ve kısa süreli elektrik kesintileri son bulacak. Yeni kurulacak Trafo Merkezi sayesinde vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyetler en aza indirilecek" dedi.