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Gördes'te giriş ve çıkışlar kontrol altında

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Gördes’in 3 farklı noktasında giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Gördes'in 3 farklı noktasında giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında Gördes'in giriş ve çıkış noktalarında yolcu otobüsleri, araç sürücüleri ve yolcuların, kimlik ve güvenlik kontrolleri İlçe Emniyet ve İlçe Jandarma Ekipleri tarafından kontrol edilirken, ateş ölçer cihazla sağlık taraması da İlçe Sağlık görevlileri tarafından yapılıyor. Araçların dezenfekte işlemleri ise Gördes Belediye ekipleri tarafından gerçekleştirildi.


Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, tüm bu işlemlerin vatandaşların sağlığı ve güvenliği için olduğunu belirtip vatandaşların evlerde kalması noktasında çağrıda bulundu.

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