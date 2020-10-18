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Gördes'te ihtiyaç sahiplerine hasta yatakları teslim edildi

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes’te hasta yatağı için talepte bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koştu.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes'te hasta yatağı için talepte bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koştu.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Gördes ilçesinde yaşayan ve hasta yatağı talebinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşların taleplerini geri çevirmedi. Bu kapsamda Gördes Korubaşı Mahallesi'nden Fatma Yılmaz, Atatürk Mahallesi'nden Bayram Oflaz, Çiğiller Mahallesi'nden Özgül Özen, Çiçekli Mahallesi'nden Ali Çetinkaya, Hüseyin Abdullah Diril ve Zeliha Güneş isimli vatandaşlara hasta yatakları teslim edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Gördes Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğünce adreslere gidilerek teslim edilen ve kurulumu gerçekleştirilen destekte vatandaşlara Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamları ve geçmiş olsun dilekleri iletildi.

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